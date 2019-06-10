شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أمريكا تشتعل وسقوط ضحايا لم يعرف عددهم حتى الآن.. شاهد ماذا يحدث الآن في نيويورك؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت السلطات أميركية، الاثنين، أن طائرة مروحية تحطمت فوق سقف أحد المباني في مانهاتن بنيويورك، لدى محاولاتها الهبوط اضطرارياً. وقد اشتعلت النيران فيها.

إلى ذلك، أشارت وسائل إعلام أميركية إلى أنه تم إخلاء المبنى المؤلف من 54 طابقاً، ويضم عدداً من المصارف، حفاظاً على أمن السكان والموظفين، على الرغم من اطفاء الحريق الذي هب، إثر تحطم المروحية. وأفادت بمقتل شخص على الأقل.

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من جهته، أفاد أحد المسؤولين إلى أنه لم يعرف بعد كم شخص كانوا على متن المروحية، ولا الأسباب التي دفعتها إلى الهبوط بهذا الشكل الطارئ.

وأظهر أحد الفيديوهات المتداولة الدخان يتصاعد من المبنى الذي هبطت فوقه المروحية.