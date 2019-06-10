شكرا لقرائتكم خبر عن ليست من السعودية ولا من الامارات ..تركيا تتلقى ضربة موجعة وطعنة غادرة لم تكن متوقعة تشعل غضب كل الاتراك والرئاسة التركية ترد بقوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدّمت تركيا عبر سفارتها في النرويج، مذكرة احتجاج إلى السلطات الآيسلندية، بسبب سوء المعاملة التي تلقاها المنتخب الوطني التركي في مطار العاصمة الآيسلندية، ريكيافيك.

وأدانت تركيا في مذكرتها الاحتجاجية، المعاملة السيئة التي حظي بها المنتخب التركي، مطالبة السلطات الآيسلندية باتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية أعضاء المنتخب التركي.

وأشارت أنقرة إلى المواقف العدائية التي تعرض لها لاعبو المنتخب التركي خلال إجراءات الدخول إلى آيسلندا.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، رفض بلاده التام للمعاملة السيئة التي حظي بها المنتخب التركي في مطار العاصمة الآيسلندية، ريكيافيك.

وأوضح قالن في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن أنقرة ستقوم بما يلزم تجاه الإساءة لأعضاء المنتخب التركي، وأن الإجراءات اللازمة بدأت فعليا.

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وللتعبير عن استياء أنقرة وتوفير التدابير الأمنية اللازمة للمنتخب الوطني، توجه السفير التركي في النرويج فاضلي تشورامان إلى آيسلندا.

ومساء الأحد وصل المنتخب التركي لكرة القدم إلى ريكيافيك، لخوض مباراته الرابعة ضمن المجموعة الثامنة مع المنتخب الآيسلندي.

واضطر أعضاء المنتخب التركي للانتظار في المطار قرابة الساعتين، للانتهاء من إجراءات التحقق من جوازات السفر والتفتيش.

وأجرت الشرطة الآيسلندية تفتيشا دقيقا، لأمتعة اللاعبين والكادر التدريبي.

يجدر بالذكر أن المنتخب التركي يتصدر المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانب آيسلندا، منتخبات فرنسا ومولدوفا وألبانيا وأندورا.

وكان المنتخب التركي حقق يوم الجمعة الماضي، انتصارا كاسحا على المنتخب الفرنسي الفائز ببطولة العالم في نسختها الأخيرة.