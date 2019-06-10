شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : أول تصريح مختصر ”من 6 كلمات فقط” لوزير الخارجية «خالد اليماني» بعد استقالته.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت صحيفة بريطانية اليوم الاثنين 10 يونيو 2019 م بأن وزير الخارجية اليمنية خالد اليماني قد قدم استقالته من منصبة للرئيس «هادي». وذكرت صحيفة"إندبندنت" البريطانية بأن وزير الخارجية اليمنية خالد اليماني قد أكد لها في تصريح صحفي أنباء استقالته من منصبة . Advertisements وعن أسباب الإستقالة أوضحت الصحيفة بأن اليماني أجاب قائلاً:"لا أريد الحديث في الوقت الحالي". ونقلت الصحيفة عن مصادر يمنية مطلعة قولها بأن "استقالة وزير خارجية اليمن خالد اليماني مرتبطة بخلافات داخل مؤسسة الشرعية حول التعاطي السياسي والدبلوماسي مع غريفيث"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وكانت وسائل إعلام يمنية وعربية قد تناقلت اليوم الإثنين خبر استقالة الوزير اليماني، دون تأكيد رسمي.

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