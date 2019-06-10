شكرا لقرائتكم خبر عن شرطي إماراتي يقتحم منزل سيدة لإجبارها على الزواج منه..فكان هذا مصيره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتدى شرطي برتبة ”عريف“ في دبي على زملائه من الضباط أثناء إلقائهم القبض عليه بتهمة تعديه واقتحامه منزل امرأة.

وذكرت مواقع محلية إماراتية، نقلاً عن موقع ”ذا ناشونال“ أن شرطيًا إماراتيًا بعمر 26 عامًا، رفض مغادرة منزل امرأة مقيمة في منطقة ”البرشا“ في دبي، ما لم توافق على الزواج منه.

واستدعت المرأة الشرطة إلى منزلها كي يخرجوا الشرطي ”المتيم“، حيث وجدت الشرطة بعد وصولها للمنزل الشرطي (المتهم) جالسًا في غرفة معيشة المرأة، رافضًا المغادرة.

وقال شاهد من شرطة دبي للمحكمة الجنائية إنه أجبر على تكبيل الرجل الذي قاومه بعنف، بعد أوامر بإخراجه من العقار، إثر رفضه مغادرة منزل المرأة بهدوء.

وأوضح: ”أمسكت به في محاولة لإخراجه لكنه بدأ يقاومني ويضربني على صدري ، وحتى بعد أن قيدت يديه، استمر في ضربي“.

واضطر الشرطي للاستعانة بضباط آخرين لمساعدته في تقييد المتهم، الذي تم احتجازه بعد ذلك.

بدوره، نفى الشرطي المتهم تهمة التعدي على ممتلكات الغير، فيما تم تأجيل القضية التي تعود وقائعها إلى عام 2017، حتى 25 يونيو من العام الجاري.