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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين، الموافق 10 يونيو 2019م، وهي كالتالي: 

المليشيا الحوثية تكثف القصف بمختلف الأسلحة على الجبلية بالحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/394535

"مصافي عدن" تعلن إنزال مناقصة عامة لشراء ديزل لمحطات الكهرباء
https://www.alyamanalaraby.com/394536

وكالة: الرئيس هادي لم يقبل استقالة وزير الخارجية "اليماني"
https://www.alyamanalaraby.com/394537

البخيتي يكشف ما دار بلقائه مع السفير الأمريكي الجديد بشأن الحوثي وإيران
https://www.alyamanalaraby.com/394538

أبين.. ناقش البرامج التدريبية لقوات الأمن بالمحافظة
https://www.alyamanalaraby.com/394543

سياسي يحذر من تفاقم الأوضاع وتفكك اليمن بسبب تدخل الأمم المتحدة
https://www.alyamanalaraby.com/394545

مواعيد إقلاح رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد
https://www.alyamanalaraby.com/394546

مقتل 3 أشخاص في رضمة إب بعد الإفراج عن قاتل
https://www.alyamanalaraby.com/394549

وكيلا وزارة الداخلية يتفقدان سير العمل في إدارة أمن عدن
https://www.alyamanalaraby.com/394554

6 مستشفيات في مأرب استقبلت 4516 حالة طارئة خلال أجازة عيد الفطر
https://www.alyamanalaraby.com/394556

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بالأسماء.. استشهاد وإصابة 4 جراء انفجار لغم حوثي بالخوخة
https://www.alyamanalaraby.com/394557

عدن.. الصحة واليونيسف تناقشان الاحتياجات العاجلة للقطاع الصحي
https://www.alyamanalaraby.com/394560

وكيل تعز يعقد اجتماعا لمناقشة مستوى الأداء الصحي واحتياجاته
https://www.alyamanalaraby.com/394561

تقدم كبير لقوات الشرعية في رازح غربي صعدة
https://www.alyamanalaraby.com/394562

شرطة تعز تعقد لقاءً موسعا بعقال مدينة تعز لمناقشة أبرز القضايا المجتمعية
https://www.alyamanalaraby.com/394567

وكيل تعز "عون" يتفقد طريق وجبهة الأقروض- المسراخ
https://www.alyamanalaraby.com/394569

وكيل أول محافظة تعز يلتقي ممثل منظمة بلاحدود
https://www.alyamanalaraby.com/394571

حضرموت مقبلة على موجة حرارية تتراوح بين 40 الى 45 درجة مئوية
https://www.alyamanalaraby.com/394574

عاجل.. انهيارات كبيرة بصفوف الحوثيين بالضالع
https://www.alyamanalaraby.com/394575

شاهد.. فرحة العيد في السوق الشعبي بحوطة أحمد بن زين بشبام حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/394577

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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