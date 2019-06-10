أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين، الموافق 10 يونيو 2019م، وهي كالتالي: المليشيا الحوثية تكثف القصف بمختلف الأسلحة على الجبلية بالحديدة

https://www.alyamanalaraby. com/394535 "مصافي عدن" تعلن إنزال مناقصة عامة لشراء ديزل لمحطات الكهرباء

https://www.alyamanalaraby. com/394536 وكالة: الرئيس هادي لم يقبل استقالة وزير الخارجية "اليماني"

https://www.alyamanalaraby. com/394537 البخيتي يكشف ما دار بلقائه مع السفير الأمريكي الجديد بشأن الحوثي وإيران

https://www.alyamanalaraby. com/394538 أبين.. ناقش البرامج التدريبية لقوات الأمن بالمحافظة

https://www.alyamanalaraby. com/394543 سياسي يحذر من تفاقم الأوضاع وتفكك اليمن بسبب تدخل الأمم المتحدة

https://www.alyamanalaraby. com/394545 مواعيد إقلاح رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد

https://www.alyamanalaraby. com/394546 مقتل 3 أشخاص في رضمة إب بعد الإفراج عن قاتل

https://www.alyamanalaraby. com/394549 وكيلا وزارة الداخلية يتفقدان سير العمل في إدارة أمن عدن

https://www.alyamanalaraby. com/394554 6 مستشفيات في مأرب استقبلت 4516 حالة طارئة خلال أجازة عيد الفطر

https://www.alyamanalaraby. com/394556 Advertisements بالأسماء.. استشهاد وإصابة 4 جراء انفجار لغم حوثي بالخوخة

https://www.alyamanalaraby. com/394557 عدن.. الصحة واليونيسف تناقشان الاحتياجات العاجلة للقطاع الصحي

https://www.alyamanalaraby. com/394560 وكيل تعز يعقد اجتماعا لمناقشة مستوى الأداء الصحي واحتياجاته

https://www.alyamanalaraby. com/394561 تقدم كبير لقوات الشرعية في رازح غربي صعدة

https://www.alyamanalaraby. com/394562 شرطة تعز تعقد لقاءً موسعا بعقال مدينة تعز لمناقشة أبرز القضايا المجتمعية

https://www.alyamanalaraby. com/394567 وكيل تعز "عون" يتفقد طريق وجبهة الأقروض- المسراخ

https://www.alyamanalaraby. com/394569 وكيل أول محافظة تعز يلتقي ممثل منظمة بلاحدود

https://www.alyamanalaraby. com/394571 حضرموت مقبلة على موجة حرارية تتراوح بين 40 الى 45 درجة مئوية

https://www.alyamanalaraby. com/394574 عاجل.. انهيارات كبيرة بصفوف الحوثيين بالضالع

https://www.alyamanalaraby. com/394575 شاهد.. فرحة العيد في السوق الشعبي بحوطة أحمد بن زين بشبام حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/394577

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