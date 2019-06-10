شاهد.. فرحة العيد في السوق الشعبي بحوطة أحمد بن زين بشبام حضرموت

يزدحم السوق الشعبي بحوطة احمد بن زين بمدينة شبام بحضرموت بالباعة والمتبضعين في 3 أيام عيد الفطر المبارك في تقليد سنوي متعارف شعبياً بـ"عواد الحوطة".

وجتمع الناس في السوق من مختلف مدن وادي حضرموت والصحراء للشراء والتبضع وتبادل التهاني في لوحة سنوية متعددة الأغراض.

جمالُ وأبقار، وضباع وحلويات، وألعاب أطفال، هكذا تكون الحوطة في 3 أيام عيد الفطر المبارك من الصباح وحتى المساء، تختنق من الزوار والباعة، ويجتمع الشباب والرجال بصحبة الأطفال والابتسامة مرتسمة على وجوههم على شكل تجمعات وفرق للشراء وتبادل التهاني بالعيد السعيد.

وما يميز عواد الحوطة السنوي أنه يجمع مابين التراث والأصالة والحضارة، ويمثل يوماً بهيجاً في حياة الأطفال بشراء الالعاب وإهداءهم الهدايا والحلويات بمختلف انواعها.