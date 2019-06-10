عاجل.. انهيارات كبيرة بصفوف الحوثيين بالضالع

أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، اليوم الاثنين، بانهيارات كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات شخب وباب غلق.

وأكدت مصادر "الخليج 365"، أن" مواقع جديدة سقطت بيد قوات الجيش والمقاومة الجنوبية، والتقدم مستمر".

واشتدت المواجهات بين القوات المشتركة وبين مليشيا الحوثي،الإنقلاببة في جبهة شخب غرب قعطبة.

وكان الجيش الوطني مسنودا بالعمالقة والمقاومة أمن منطقة الدوير وتقدم باتجاه التباب السود بالقفلة شمال قعطبة.

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ففي معارك هي الاعنف شمال قعطبة بعد اطلاق قوات الجيش الوطني مسنودة بالعمالقة والمقاومة تمكنت خلالها قوات الجيش من تأمين منطقة الدوير وموقع قصبة الدوير الاستراتيجي والتقدم نحو التباب السود باتجاه القفلة.

كما قامت قوات الجيش بتامين الدوير وإحكام السيطرة على موقع قصبة الدوير يكون باب غلق على مرمى نيران قوات الجيش ومناطق شليل وهجار وصولا الى معسكر الحساحس.

في مواجهات اليوم حدثت مواجهات استثنائية كان منها المواجهه المباشرة بالصواريخ الحرارية وبفضل الله تمكنت وحدة الدروع في وحدات العمالقة بالصواريخ الحرارية من تدمير كورنيت ميليشيا الحوثي الانقلابية عقب مواجهة مباشره.