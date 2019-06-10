قال المهندس محمد علي عبدالرحمن عضو الأرصاد الجوية - محافظة حضرموت، إن كتلة هوائية حارة ستؤثر على حضرموت ساحلا وواديا والمحافظات الشرقية خلال هذا الاسبوع. وأضاف عبدالرحمن، أن درجات الحرارة ستتخطى حاجز الـ40 درجة مئوية بساحل حضرموت بينما في وادي حضرموت ستصل الى 45 درجة مئوية . وتابع، ننبه الجميع بضرورة عدم التعرض المباشر للاشعاع الشمسي لساعات طويلة حفاظا على سلامتهم، كما ننبه الصيادين ببدء هبوب الرياح الموسمية بعمق البحر الغبة واضطراب امواج البحر .

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كانت هذه تفاصيل خبر حضرموت مقبلة على موجة حرارية تتراوح بين 40 الى 45 درجة مئوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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