وكيل أول محافظة تعز يلتقي ممثل منظمة بلاحدود

التقى وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي في مكتبه صباح اليوم ببممثل منظمة بلاحدود في المحافظة بحضور وكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتوره ايلان عبدالحق ووكيل المحافظة لشؤن الامن والدفاع اللواء الركن عبدالكريم الصبري والعميد منصورالاكحلي مدير عام شرطة المحافظة.

واستمع وكيل اول من ممثل منظمة بلاحدود الى عدد من التدخلات الطبية والخدمات الصحية التي تقوم بها المنظمة في المحافظة خلال الفترة الماضية واستمرار خدماتها الطبية المقدمة للمواطنين في مركز الطوارئ في هيئة مستسفى الثوره ومركز التوليد في المستشفى الجمهوري وتقديم الخدمات الصحية في المستشفى السويدي في المدينة.

وثمن المخلافي الدور الكبير الذي تقوم به المنظمة في عدد من الجوانب الصحية مؤكدا تسهيل السلطة المحلية لمهامهم الانسانية مطالبا بمزيد من تدخلاتها الطبية وتوسيعها في المحافظة خصوصا في ظل الاوضاع الراهنة الذي يعيشها المواطنين جراء استمرار الحرب وزيادة عدد الجرحى والمصابين.