وكيل تعز "عون" يتفقد طريق وجبهة الأقروض- المسراخ

قام وكيل محافظة تعز الدكتور عبد الحكيم عون ، اليوم الاثنين 10- يونيو 2019 م ، وضمن برنامج الزيارات العيدية للسلطة المحلية، بزيارة تفقدية لطريق وجبهة الأقروض - مديرية المسراخ.

وكان بمعيته في الزيارة مدير عام مكتب الاشغال العامة بالمحافظة المهندس عبدالحكيم الشميري.

حيث تم خلال الزيارة الاطلاع على الطريق والجدران المتضررة والآيلة للسقوط جراء الامطار الغزيرة ، كون هذه الطريق تعتبر الشريان الوحيد الذي يربط تعز مع مناطق سيطرة الانقلابين الحوثيين.

ووجه الوكيل عون مدير عام مكتب الاشغال بالمحافظة بسرعة إعداد الدراسات للقيام باصلاح تلك الجدران بصورة عاجلة وبما يضمن عدم انقطاع الخط الحيوي لتعز المحاصرة من قبل الحوثبين منذ اكثر من اربعة أعوام.

كما قام الوكيل عون بزيارة جبهة الأقروض واطلع على وضع الخط الأمامي للجبهة مع عدد من القيادات العسكرية في اللواء 35 مدرع الذين يرابطون في هذه الجبهة المهمة بكل بسالة وشجاعة وإقدام.

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وثمن الوكيل عون تضحيات اللواء 35 مدرع في هذه الجبهة والجبهات الأخرى في تعز منذ الانطلاقة الأولى بقيادة العميد الركن/ عدنان الحمادي مع المقاومة الشعبية.

و خلال ذلك قام الوكيل عون بزيارة بعض جرحى الجبهة الابطال الذين كان لهم الدور البارز في صد هجوم الحوثين على المنطقة.

كما زار الوكيل عون قسم شرطة الأقروض ، و اطلع على اداء القسم الذي يبذل جهود كبيرة واستثنائية في حفظ الامن في الأقروض ،رغم ضعف الامكانات.

وشكر الوكيل عون مدير وضباط وافراد قسم شرطة الأقروض على انضباطهم و التزامهم بتنفيذ مهامهم الامنية في المنطقة.