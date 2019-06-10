شرطة تعز تعقد لقاءً موسعا بعقال مدينة تعز لمناقشة أبرز القضايا المجتمعية

عقدت شرطة محافظة تعز ،صباح اليوم، لقاءً موسعا بعقال المدينة لمناقشة بعض القضايا الشائكة والمجتمعية، في مقدمتها أزمة المياه في المدينة.

وحضر اللقاء الذي عقد برعاية محافظ تعز الاستاذ نبيل شمسان، وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ، ومدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي ، ومدير مكتب النظافة حسين المقطري ، ومدير مكتب النقل محمد النقيب.

وأكد وكيل أول محافظة تعز على أهمية تظافر الجهود لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددا على تنفيذ كل ما تم اتخاذه مؤخرا بما يتعلق بتوفير المياه من خلال تحديد تسعيرة خاصة لوايتات المياه وإلزام أصحابها بالتسعيرة الرسمية، كما طالب عقال الحارات برصد كل المخالفين وإبلاغ الأجهزة الأمنية عنهم.

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من جهته أشار مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي إلى تشكيل الشرطة للجنة خاصة برئاسة نائب مدير عام الشرطة العقيد أنيس الشميري ومساعد مدير عام الشرطة لشؤون الأحياء العقيد سمير الأشبط ومدير شرطة السير العقيد عبدالله راجح، لضبط المتلاعبين والمخالفين للتسعيرة الموحدة للمياه، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في التعامل مع المخالفين والمتلاعبين الذين يستغلون معاناة الناس والظروف التي تمر بها محافظة تعز.

و تطرق العميد الأكحلي خلال اللقاء إلى قضية إطلاق النار في الأعراس مؤكدا بأن الأجهزة الأمنية ستلاحق جميع من يطلق الرصاص في الأعراس وتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.

وحث الأكحلي العقال على التواصل مع المواطنين وإبلاغهم بمنع إطلاق الرصاص في الأعراس وقرار إدارة عام شرطة محافظة تعز بحظر إطلاق الرصاص في الأعراس لما في ذلك إزهاق للأنفس البريئة وإقلاق للسكينة العامة.