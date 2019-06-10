شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب لظهور حب الشباب بعد الثلاثين من العمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادة يظهر حب الشباب في مرحلة المراهقة حيث تحصل خلالها تغيرات هرمونية. ولكن حتى في عمر متقدم يزعج ظهور حب الشباب الرجال والنساء على حد سواء.

فما هي أسباب ظهور حب الشباب بعد بلوغ الثلاثين من العمر.

الهرمونات- بعد بلوغ الثلاثين من العمر، تحصل عادة اضطرابات في التوازن الهرموني وبالدرجة الأولى الجنسية منها. وفقا للأطباء هذه مشكلة حيوية في هذا العمر لا تقل أهميتها عما في مرحلة المراهقة. يظهر حب الشباب عادة في منطقة على شكل حرف V من الذقن وإلى الخدين. وقد تترك بعد زوالها ندبا عميقة. والسبب الرئيس لظهورها هو تغير مستوى الهرمونات.

العادات الغذائية- إذا كان النظام الغذائي غني بالدهون والسكريات، فإن ظهور حب الشباب أمر لا مفر منه. وقد يكون السبب وراثيا، حيث يمكن ملاحظتها في سن المراهقة- إذا ظهر طفح جلدي بعد الإفراط في تناول الشوكولاتة، فإنه عند بلوغ الثلاثين من العمر يظهر ثانية. لذلك يجب الاهتمام بما نأكله دائما.

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وهذا يعني يجب التقليل من المأكولات السريعة والحلويات والمعجنات والأطعمة الدهنية والمقلية. كما اتضح أن تناول الحليب بعد الثلاثين من العمر يسبب ظهور حب الشباب لدى البعض.

تأثير الشمس- تعرض الجلد المستمر لأشعة الشمس يساعد على ظهور حب الشباب بعد سن الثلاثين. ومع أن هناك رأي يفيد بأن الشمس تساعد على اختفائه، إلا أنه في الواقع الحالة تتفاقم أكثر.

التوتر النفسي- هذا أحد أسباب ظهور حب الشباب بعد سن الثلاثين. لأن الإجهاد يؤثر مباشرة في مستوى الهرمونات، وهذا يعيدنا إلى السبب الأول. لذلك ينصح الأطباء بتجنب حالات الإجهاد قدر الإمكان لمنع ظهور حب الشباب ثانية.

مؤثرات جانبية- هناك عوامل خارجية تؤثر في حالة الجلد بما في ذلك ظهور البثور. عادة يمكن أن تظهر هذه البثور (الدهنية) والطفح في منطقة معينة نتيجة استخدام كريم أو زيت غير ملائم.