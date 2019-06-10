وكيل تعز يعقد اجتماعا لمناقشة مستوى الأداء الصحي واحتياجاته

قام وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ومعه مدير عام مكتب الخدمة المدنية الاستاذ فضل الشيباني صباح اليوم بزيارة لمكتب الصحة والسكان وهيئة مستشفى الثورة والمختبر المركزي والتقى فيها بمدراء العموم والموظفين والكادر الطبي واطلع على مستوى الانضباط الوظيفي وحضور الموظفين والاطباء لممارسة اعمالهم بعد اجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال الزيارة ناقش وكيل اول مستوى الأداء الصحي بالمحافظة بحضور مدير عام الصحة والسكان الدكتور عبدالرحيم السامعي والدكتور نشوان الحسامي نائب رئيس هيئة مستشفى الثورة وعدد من الكوادر الطبية، مستوى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والجرحى والمصابين.

واستمع المخلافي من مدير عام الصحة الى شرح مفصل عن الاحتياجات الصحية بالمحافظة والاشكالات والصعوبات التي تواجه عمل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية سواء في نقص الاحتياجات الطبية فيها اومايتعلق بالاشكالات في الجانب الاداري ونقص الكادر الطبي والتي تعيق تلك المرافق الصحية في رفع مستوى أدائها وتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين لها كما ينبغي .

Advertisements

وشدد الوكيل على ضرورة تكاتف الجميع والعمل كفريق واحد لرفع مستوى الأداء في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية الكاملة للمواطنين والجرحى والمصابين من المدنين والعسكرين خصوصا في ظل الوضع الاستثنائي التي تعيشه المحافظة.

وأكدا المخلافي اهتمام محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان بالجانب الصحي ومتابعته لاحتياجات المستشفيات لدى الحكومة والمنظمات مشيرا الى أن السلطة المحلية ستعمل على معالجة اي اشكالية تعيق الجانب الصحي وتؤدي الى حرمان المواطنين والجرحى العلاج ومحاسبة كل من يقوم بالاخلال في اداء عمله وواجبه الوظيفي والانساني .

كما زار وكيل أول مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة وتلمس هموم ومعاناة المرضى واطلع على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم مؤكدا دعم ومتابعة السلطة المحلية لمراكز الغسيل الكلوي للمستشفيات في المحافظة والعناية بهم .