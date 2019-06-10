عدن.. الصحة واليونيسف تناقشان الاحتياجات العاجلة للقطاع الصحي

ناقش وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، مع نائب المدير التنفيذي لوحدة الطوارئ بمنظمة اليونيسف في عدن جرانت ليفي، الدعم المقدم من المنظمة لليمن.
ووفق وكالة "سبأ" استعرض الوكيل الاحتياجات العاجلة للقطاع الصحي، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز تواجد المنظمة في الميدان، مع اعطاء الصلاحيات الكاملة لمكتب اليونيسف في عدن.
بدوره أكد جرانت ليفي، على دراسة الاحتياجات، مؤكدا حرصه على الاهتمام بها ورفعها الى المنظمة لاعتمادها، نظرا للوضع الصحي الحالي.
وكان الوكيل ومسؤول اليونيسف زارا، مستشفى الصداقة التعليمي العام، ومركز معالجة الكوليرا، واطلعا على سير العمل فيهما.
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