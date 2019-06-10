بالأسماء.. استشهاد وإصابة 4 جراء انفجار لغم حوثي بالخوخة

استشهد شاب وأصيب ثلاثة آخرون بإنفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيات الحوثي شرق منطقة القطابة بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب _عبدالله محمد علي 20عاما ،وأصيب أخوه الطفل _عبدالعزيز محمد علي كما أصيب شخصين آخرين وهم الشاب_ احمد علي حسين 18 عاما ،والشاب_ احمد محمد طبخ 13 عاما بإنفجار الغم الأرضي الذي زرعته المليشيات في أحد الطرقات الفرعية.

وأضافت المصادر، أنه عند مرورهم على متن سيارتهم نوع "هيلوكس" التي كانت تقلهم في إحدى الطرقات الفرعية القريبة القريبة من منطقة القطابة في مديرية الخوخة انفجر بهم الغم الحوثي حيث تم اسعافهم إلى مستشفى الخوخة الميداني لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وارتفع أعداد الضحايا من المواطنين الذين يسقطون بسبب الألغام الأرضية والبحرية والعبوات الناسفة من مخلفات مليشيات الحوثي في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة والساحل الغربي.