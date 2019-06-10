6 مستشفيات في مأرب استقبلت 4516 حالة طارئة خلال أجازة عيد الفطر

أكد مكتب الصحة في محافظة مأرب أن طوارئ ستة من المستشفیات الحكومیة في عاصمة محافظة مأرب والمدیریات الأخرى استقبلت 4516 حالة طارئة خلال إجازة عید الفطر المبارك.

وذكر المكتب في بيان له أن الحالات توزعت على: (الولادة ، حوادث السیر، إطلاق النار، الباطنیة ، حوادث السقوط، حوادث جنائیة، حروق، تسمم غذائي، وغسیل كلى).

وأشاد الدكتور عبدالعزیز الشدادي بالجھود التي بذلتھا الطواقم الطبیة والفنیة لإنجاح خطة الطوارئ، وتقدیم الخدمات الطبیة للمواطنین .. مؤكداً أن الخطة التي أعدھا مكتب الصحة حققت نجاحاً كبیراً.

یذكر أن المستشفیات الحكومیة التي خصصت لتقدیم الخدمات الطبیة الطارئة خلال عید الفطر ھي: (كرى العام ، الشھید محمد ھایل للأمومة والطفولة ، 26 سبتمبر بالجوبة حریب العام ، 22مایو بالجوبة، ومستشفى العطیر الخیري).