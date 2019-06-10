وكيلا وزارة الداخلية يتفقدان سير العمل في إدارة أمن عدن

تفقد وكيلا وزارة الداخلية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر، واللواء محمد الأمير، اليوم، سير العمل في إدارة أمن عدن ومستوى الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر. ووفقاً لوكالة سبأ الشرعية ، أشادا بدور أمن عدن في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة بالمحافظة، مشددان على ضرورة الالتزام بالدوام والزي الرسمي وبذل كافة الجهود للحفاظ على أمن المحافظة.

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