مقتل 3 أشخاص في رضمة إب بعد الإفراج عن قاتل

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد تبادل إطلاق النار بينهم في محافظة إب وسط اليمن في ظل فوضى وانفلات أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وقالت مصادر محلية، إن تدخلات مليشيا الحوثي الإنقلابية ونفوذ قيادات حوثية أفرجت عن قاتل من السجن المركزي بمدينة إب تسبب بإشتباكات مسلحة أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وأضافت المصادر، بأن قيادات حوثية عليا أفرجت عن متهم بالقتل صدر بحقه حكم بالإعدام يدعى زيد محمد جار الله لاقت أسرة القتيل متاعب كبيرة خلال 22 عام من المتابعة في المحاكم إلى أن صدر الحكم بالإعدام ، وضغطت بقوة السلاح على أسرة المجني عليه أحمد محمد الحاج للقبول بحكم أصدرته المليشيا قضى بدفع خمسة مليون ريال.

وتابعت المصادر بالقول : قوبل حكم المليشيا بالرفض من أسرة أولياء الدم وتعرضوا لضغوط كبيرة وغير مسبوقة دفعتهم للقبول نهاية رمضان شرط عدم عودة القاتل إلى مدينة الرضمة أو قرية الضحية.

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ومع قدوم عيد الفطر المبارك أدخلت المليشيا الحوثية القاتل ضاربة بالاتفاق عرض الحائط وغير مالية بنتائج ما أقدمت عليه وسط شعور من أسرة المجني عليه بالظلم والقهر لإجبارهم على التنازل وأيضا لمخالفتهم شروط التنازل.

ودفعت ممارسة مليشيا الحوثي الإنقلابية نجل الضحية أحمد محمد الحاج المدعو "محمد" للثأر لوالده وأقدم على قتل نجل قاتل أبيه وشخص آخر غير أنه قتل بذات الحادثة برصاص مسلح من أسرة بني جار الله.

وبحسب المصادر فإن القتلى هم يوسف زيد محمد جار الله وعبده محمد أحمد جار الله والملقب ب"حديجان" ومحمد أحمد محمد الحاج.

وتأتي هذه الحادثة بعد أشهر من مقتل مواطن في مديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب عقب أيام قليلة من إفراج المليشيا الحوثية لمتهم حكم عليه بالإعدام في الوقت الذي أفرجت المليشيا على عدد من متهمين بالقتل وآخرين صدرت عليهم أحكام بالإعدام مقابل الذهاب بهم إلى جبهات القتال الحوثية.