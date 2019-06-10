مواعيد إقلاح رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد

نشرت الخطوط الجوية اليمنية مواعيد رحلاتها ليوم غد الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2019م كالتالي: رقم الرحله :609. خط الرحله : جده - عدن. الاقلاع : 1100 ظهرا . (توقيت جده). الوصول : 1300 ظهرا. رقم الرحله :608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1400 ظهرا. الوصول: 1630 مساء . Advertisements رقم الرحله : 601 خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0930 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول: 1400 ظهرا. رقم الرحله :600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1500 عصرا. الوصول: 1730 مساء.

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