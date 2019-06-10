حذر السياسي اليمني عبدالوهاب طواف من تفاقم الأوضاع وتفكك اليمن في حال انحراف مسار التدخل الأممي في الازمة اليمنية وذكر طواف على حسابه في تويتر ورصده الخليج 365 أن تدخل الأمم المتحدة في اليمن جاء لغرض إنهاء انقلاب الحوثيون واستعادة مؤسسات وسلاح الدولة منهم، وأكد طواف قوله أن أي انحراف عن هذا المسار سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتفكك اليمن، وتسيَّدَ المليشيات الإرهابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي يحذر من تفاقم الأوضاع وتفكك اليمن بسبب تدخل الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.