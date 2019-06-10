شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من السعودية بشأن اليمن (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإطلاق حملة مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة للمتضررين من النازحين بالمخيمات في محافظتي عدن ولحج جراء كارثة السيول. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المركز أطلق الحملة بالتعاون مع القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وأشارت الوكالة إلى بدء توزيع الخيام والبطانيات والبسط والسلال الغذائية، استفاد منها 1800 نازح من متضرري السيول. Advertisements ويأتي ذلك في إطار التدخل الإغاثي العاجل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين من أزمة السيول في محافظتي عدن ولحج. كما أفادت قناة "الغد المشرق" اليمنية، بصول أول طائرة ضمن الجسر الجوي بين الرياض وعدن لإغاثة المتضررين من السيول.

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