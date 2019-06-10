شكرا لقرائتكم خبر عن عسكري يتسلم فتاة مطلوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها في الكويت.. وحينما أنفرد بها كانت المفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على عسكريين قاما باغتصاب كويتية مطلوبة في قضية مالية. وبحسب صحيفة ”الرأي الكويتية”، فإنه تم ضبط الفتاة وأحيلت إلى جهة الاختصاص فتسلمها عسكري برتبة شرطي في ”الداخلية“ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأثناء ذلك كان عسكري من ”الدفاع“ متواجدًا لحظة تسلم الفتاة، فخطط وصديقه الشرطي لابتزازها ومراودتها عن نفسها، لكنها تمكنت من الهرب عندما شعرت بنيتهما.

بعدها طاردها عسكري ”الدفاع“ وأمسك بها وأصعدها في سيارته عنوة وقام بالتعدي عليها وهتك عرضها، قبل أن يتركها.

وبعد تسجيل المتعدى عليها قضية بحقهما، تم ضبط العسكريين اللذين اعترفا بالواقعة. وأمرت الجهات المعنية بإحالتهما إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

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