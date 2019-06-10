شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس " هادي " يفاجئ الجميع باول رد بشأن تقديم إستقالة وزير الخارجية " خالد اليماني " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر دبلوماسي يمني عن أن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني تقدم باستقالته، اليوم الاثنين، إلا أن الرئيس عبد ربه منصور هادي لم يقبلها حتى الآن.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة سبوتنيك "استقالة الوزير اليماني مؤكدة، لكن فخامة الرئيس هادي لم يقبلها حتى الآن".

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وعن أسباب الاستقالة المفاجئة، قال المصدر "أبرزها الإبقاء على المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على رأس المهمة الأممية في اليمن، وهذه إشكالية كبيرة؛ لأن إجراءاته مع الإنقلابيين أدت لإفشال اتفاق السويد".

وأضاف المصدر "اليماني كان في الواجهة أثناء مفاوضات السويد، وهو الآن في موقف محرج بعد مرور أكثر من 6 أشهر على اتفاق ستوكهولم دون تنفيذ".

وعن الأسماء المطروحة لخلافة اليماني، قال المصدر "هناك حذر شديد حول طرح الأسماء، الشرعية أصبحت أمام مفترق طرق، والأمر الآن في غاية الجدية"، موضحا "في حال قبول استقالة اليماني فأعتقد أن المرشح الأقوى للمنصب هو عبد الملك المخلافي وزير الخارجية الأسبق".