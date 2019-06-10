شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني يكشف عن كارثة جديدة ستحدث خلال ال 72 ساعة القادمة ( صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي”الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” على صفحته بالفيس بوك عن توقع عاصفة في بحر العرب و يقول بحسب صور و بيانات الأقمار الصناعية وتحليلها لطبقات الجو فوق بحر العرب و المنطقة الاقليمية و التي أظهرت امس الأحد 9 يونيو 2019 منطقة ضغط منخفض بدات تاحذ مركز دوران شرق بحر العرب على مسافة نحو 400 كيلو متر من سواحل ولاية كيرلا جنوب غرب الهند، ونتيجة لارتفاع الحمل الحراري و تيارات المياة الدافئة في بحر البحر متوقع ان تغذي المنخفض و يتعمق و يتطور الى عاصفة بشكل سريع خلال الثلاث الأيام القادمة بعد ذلك متوقع أن يستمر في التطور الى عاصفة شديدة أو إعصار و بالنسبة لاسم هذة العاصفة او الإعصار متوقع ان يكشف عنه المركز الاقليمي المتخصص للارصاد الجوية بعد تشكله خلال الأيام القادمة.

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ويقول “الشوافي” وما زال الوقت مبكر عن اي توقعات لأي تهديد مباشر للعاصفة أو الإعصار على اليمن أو عمان ذلك سوف يتم نفيه او تاكيده خلال الايام القادمة بناء على المعطيات الجديدة، ونوضح ان المسار المتوقع لمركز المنخفض ان يتجه شمال الى شمال غرب.

بالنسبة لتاثيرات هذا المنخفض بالتزامن مع حالة الإضطراب الماطرة التي تؤثر على اليمن حاليا فالتوقعات من يوم الإثنين 10 يونيو المتوقع يبدا انخفاض تدريجي لهطول الامطار الحاصل حالياً (انخفاض وليس تلاشي) على سقطرى وخليج عدن وحضرموت و المهرة مع استمرار تشكل بعض خلايا أمطار غزيرة متفرقة على بعض المناطق فيها، أما بالنسبة لعموم المناطق والمدن اليمنية تستمر الأمطار الغزيرة المتفرقة بمعدلات مقاربة للأيام الماضية وذلك لثلاث أيام قادمة بعد ذلك نحتاج الى تجديد التوقعات بناء على المستجدات، لذلك ننوه الجميع في عموم اليمن دون استثناء من مخاطر السيول والبرق و تدني الرؤية الافقة، وننوه الصيادون ومرتادي البحر فان الموج يكون من معتدل الى مضطرب وندعو الى متابعة الحالة و نشرات الطقس.

ويعد العالم الفلكي “عدنان الشوافي” أحد أشهر متابعي و راصدي الظواهر الفلكية و الطبيعية على المستوى المحلي و الدولي ومعهود عنه في هذا المجال والكشف عن العواصف والأعاصير في وقت مبكر جدا واحيانا قبل أن يبدا تتشكل المنخفظات الجوية وتطورها كما عهدناه في إعصار لبان وجاجا وتاليم وغيرها من الظواهر الطبيعية حول العالم، وحتى هذة العاصفة المرتقبة التي بدا اليوم تشكل المنخفض فقد كانت توقعاته المبكرة في 6 يونيو قد كشفت عن احتمال تشكل منخفض جوي متوقعا ان يتطور الى نظام استوائي (عاصفة/إعصار) ضمن بيان تحذيري سابق له من الأمطار الغزيرة على اليمن وخصوصا الساحلية الجنوبية شرقية قبل حدوثها والتي حدثت فعلاً وحصدت العديد من الأرواح والأضرار في المباني الممتلكات الخاصة و الطرقات والبنية التحية نتيجة الفيضانات و السيول في العديد من المدن و المناطق اليمنية خلال الأيام الماضية.