شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات سعودية جديدة ومفاجئة لأول مرة منذ 80 سنة ‘‘تفاصيل’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر سعودية عن صدور الموافقة الملكية بإلغاء عدد من الأنظمة الخاصة بخدمة الحجاج عقب مضي ما يقارب 85 سنة من تاريخ صدورها.

وحسب “عكاظ” شملت الأنظمة نظام المطوفين العام الصادر عام 1367هـ، نظام وكلا المطوفين ومشايخ الجاوة الصادر عام 1367هـ، نظام هيئة الأدلاء بالمدينة المنورة الصادر عام 1356هـ، إضافة إلى إلغاء قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلة والزمازمة الصادر عام 1400هـ.



وأكدت المصادر أن إلغاء الأنظمة، التي مضى على بعضها نحو 85 عاما، ‏يأتي متزامنا مع صدور نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج واللائحة التنفيذية لمؤسسات الطوافة والذي يتكون من 23 مادة ويسري بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.

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وأشارت المصادر إلى أن الجهات العليا بالمملكة أكدت على استمرار العمل في القرارات والأوامر المتعلقة بآليات تحديد المقابل المالي واستحصاله إلى حين صدور التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها من وزارة الحج والعمرة.

وشددت التوجيهات على وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة في ما يتعلق بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج في ما يتعلق بالجوانب الأمنية، وإعداد نموذج نظام أساس ‏لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على النظام بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار .

كما شددت على إعداد التصنيف النوعي والكمي للخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمة للحجاج القادمين من خارج المملكة وآليات تسعيرها، خلال (مائة وعشرين) يوماً من نفاذ النظام، ومتابعة تطبيق الأحكام الواردة في النظام، وإعداد تقرير سنوي حيال ما يظهر من معوقات في شأن تطبيقه، ورفعه إلى المقام السامي، لاتخاذ ما يلزم بشأنه.