الإمارات تفاجى الشرعية وتزف بشرى سارة لليمنيين هذا ما سيحدث بعد ساعات بالعاصمة ... تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - وجه ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، بتوفير كل الامكانيات لإنقاذ العاصمة المؤقتة عدن جراء السيول التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي ماتزال تهطل عليها حتى اللحظة.

وقال نائب رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” هاني بن بريك في حسابه على “تويتر”: “تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائد التحالف يوجه الهلال الأحمر الإماراتي بكل الإمكانيات المتوفرة لسرعة مساعدة المناطق المتأثرة والتعامل مع الآثار الناجمة عن السيول التي ضربت عدن ولحج وباقي محافظات الجنوب، وتوفير الإيواء المناسب للمتضررين”.

وشهدت العاصمة المؤقتة عدن، امطاراً غزيرة متأثرة بمنخفض جوي يضرب منطقة بحر العرب، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء وتعطل حركة السير، فضلاً عن تضرر الكثير من المنازل والمحال التجارية.

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وتحدث وسائل إعلام محلية عن وفاة شخصين جراء سيول الأمطار الغزيرة؛ الأول يدعى جمال محمد سالم في مديرية كريتر إثر سقوط شجرة عليه، والثاني يدعى علاء العصفور في مديرية الشيخ عثمان صعقا بالكهرباء.

ووجه وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، محافظي محافظات (عدن، أبين، لحج) والسلطات المحلية في هذه المحافظات النزول الميداني الى الاماكن التي تضررت من السيول جراء المنخفض الجوي والعمل على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في توفير الخدمات المتكاملة للمتضررين وحصر الاسر والأضرار في الممتلكات الخاصة والعامة.

ودعا فتح، في تصريح صحفي نشر، اليوم، المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اليمن التدخل العاجل لانقاذ السكان في محافظات (عدن وابين ولحج) جراء الكوارث الناتجة في المنازل والممتلكات الخاصة والعامة والشوارع المزارع جراء الامطار والسيول، وسرعة ارسال فرق الطوارئ واعداد الخطط الطارئة التي تستخدم في مثل هذه الاوضاع وتوفير المتلطلبات الاغاثية والايوائية والطبية لكافة المتضررين، والتنسيق مع السلطات المحلية وكافة الجهات ذات العلاقة.