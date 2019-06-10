أبين.. ناقش البرامج التدريبية لقوات الأمن بالمحافظة

ناقش محافظ أبين اللواء الركن أبو بكر حسين، ووكيل وزارة الداخلية اللواء الدكتور رياض الفقير برامج التدريب والتأهيل لقوات الأمن في المحافظة. ووفق وكالة "سبأ"، اكد المحافظ على اهمية التأهيل والتدريب للوحدات الأمنية، وبما يسهم في زيادة اليقظة القتالية العالية وحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة بمختلف صورها واشكالها. كما شدد المحافظ على التنسيق المشتركة مع مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية في مركز المحافظة والمديريات. واستعرض مدير أمن المحافظة العميد الخضر النوب، تقريرا عن الوضع الأمني، وبرامج الدورات التدريبية والتأهيلية لمنتسبي المؤسسة الامنية.

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