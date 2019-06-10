البخيتي يكشف ما دار بلقائه مع السفير الأمريكي الجديد بشأن الحوثي وإيران

كشف الكاتب والسياسي، علي البخيتي، عن تفاصيل ما دار بينه وبين السفير الأمريكي الجديد إلى اليمن، كريستوفر هنزل.

وقال البخيتي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - رصده "الخليج 365" - "استقبلت صباح اليوم بمنزلي في العاصمة الأردنية عمان سعادة كريستوفر هنزل؛ السفير الأمريكي الجديد في اليمن؛ وتحدثنا عن مختلف جوانب المشكلة اليمنية؛ وأهمية العمل على ايجاد حلول للأزمات الإنسانية باعتبارها الأكثر إلحاحاً والتي تمس ملايين المواطنين".

وتابع" وبهذا الخصوص شكر السفير شروع الحكومة اليمنية بصرف الرواتب للموظفين في مختلف المناطق مما يعزز مؤسسات الدولة ويساعدها على البقاء؛ كما أكد دعم حكومته لجهود المبعوث الدولي في اليمن".

وأضاف البخيتي "من ناحيتي أكدت للسفير على أن جماعة الحوثي لن تتجه للسلام الا اذا شعر قادتها بخطر وجودي يهدد الحركة ومصالحهم؛ وقبل ذلك ستبقى تراوغ وتستغل الحوار ومساعي السلام لتثبيت وجودها وفرض أجندتها وقناعاتها على المواطنين في مناطق سيطرتها مستعملة الترهيب والترغيب وامكانات الدولة وأموالها حتى تغير الواقع على الأرض".

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ومضى "وبينت له خطأ المجتمع الدولي عندما ضغط لإيقاف معركة تحرير الحديدة؛ والتي لو تمت لتغيرت الأوضاع بشكل كامل؛ ولكان الحوثيون أقرب وأطوع بكثير للسلام".

وبين "وشرحت لسعادته مخاطر استمرار الحرب في اليمن وكيف تساهم في انتشار المجموعات الإرهابية والفكر المتطرف والذي بات يجد له حاضنة شعبية في الكثير من المناطق مستغلاً الصراع بين المجموعات الطائفية المختلفة".

وقال "وقلت للسفير الأمريكي ان المجتمع الدولي يتعامل مع قشور الأزمة في اليمن ولم يدرك بعد مخاطر المشكلة؛ وكيف انه اذا استمر تعامله معها بهذا الشكل سيفاجأ بعد سنوات أن شمال اليمن تحول الى مشكلة مزمنة للمنطقة وللمصالح الغربية بل والعالمية كذلك".

واختتم "ولن يكون مضيق هرمز لوحده تحت رحمة ايران بل سيلتحق به مضيق باب المندب أيضاً؛ وما لذلك من تبعات على المنطقة والعالم برمته".