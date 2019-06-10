وكالة: الرئيس هادي لم يقبل استقالة وزير الخارجية "اليماني"

كشفت وكالة روسية، عن أن الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، رفض استقالة وزير الخارجية خالد اليماني.

ووفق الوكالة، كشف مصدر دبلوماسي يمني عن أن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني تقدم باستقالته، اليوم الاثنين، إلا أن الرئيس عبد ربه منصور هادي لم يقبلها حتى الآن.

ونقلت وكالة "سبوتنيك " - تابعها "الخليج 365" - عن المصدر قوله استقالة الوزير اليماني مؤكدة، لكن فخامة الرئيس هادي لم يقبلها حتى الآن"

وعن أسباب الاستقالة المفاجئة، قال المصدر "أبرزها الإبقاء على المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على رأس المهمة الأممية في اليمن، وهذه إشكالية كبيرة؛ لأن إجراءاته مع الإنقلابيين أدت لإفشال اتفاق السويد".

وأضاف المصدر "اليماني كان في الواجهة أثناء مفاوضات السويد، وهو الآن في موقف محرج بعد مرور أكثر من 6 أشهر على اتفاق ستوكهولم دون تنفيذ".

وعن الأسماء المطروحة لخلافة اليماني، قال المصدر "هناك حذر شديد حول طرح الأسماء، الشرعية أصبحت أمام مفترق طرق، والأمر الآن في غاية الجدية"، موضحا "في حال قبول استقالة اليماني فأعتقد أن المرشح الأقوى للمنصب هو عبد الملك المخلافي وزير الخارجية الأسبق".

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وكان موقع قناة "العربية" قد ذكر أن وزير الخارجية خالد اليماني استقال من منصبه اليوم الاثنين، بحسب ما أفاد مراسل القناة السعودية في نيويورك.

وكان الیماني قد أكد منذ فترة أن أزمة الیمن تقترب من مراحلھا الأخیرة، وأن الأمر يتطلب بعض الحكمة.

وحسب "العربية"، قال اليماني في مقابلة صحفية، إن كل الأزمات عبر التاريخ انتھت وتنتھي على طاولة المفاوضات وتصل إلى حلول.

وحذر وزير الخارجية اليمني السابق من انهيار اتفاق السوید، نتیجة لتعنت "الميلیشیات الحوثية ورفضھا لمبدأ الانسحاب من الحدیدة، والقبول بعودة مؤسسات الشرعیة إلیھا".

من ناحية أخرى جدد البرلمان اليمني، أمس الأحد، مطالبه للحكومة بوقف التعاطي مع المبعوث الدولي مارتن غريفيث، حتى يلتزم بقرارات مجلس الأمن، والتقيد بمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.