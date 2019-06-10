"مصافي عدن" تعلن إنزال مناقصة عامة لشراء ديزل لمحطات الكهرباء

أعلنت شركة مصافي عدن، اليوم الإثنين، عن إنزال مناقصة لشراء 42 الف طن من مادة الديزل، لتموين محطات توليد الكهرباء.
وبحسب وكالة "سبأ" نصت المناقصة على أن تكون العروض المقدمة بالدولار الأمريكي لكل طن من قبل الشركات المؤهلة لدى شركة مصافي عدن وبسعر ثابت.
كما اشترطت المناقصة ضرورة أن تشمل العروض توصيل الديزل إلى خزانات شركة مصافي عدن وأن يتحمل المورد أي متطلبات مالية حكومية وأي رسوم متعلقة بالضرائب أو الجمارك إضافة إلى أي التزامات أخرى.
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