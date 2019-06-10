شكرا لقرائتكم خبر عن قوات جنوبية تدخل خط النار لتحرير تعز وتطورات عسكرية هامة في جبهات الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل ألوية العمالقة التقدم نحو مديرية مأوية بمحافظة تعز في تطور عسكري وصف بالهام على صعيد جبهات شمال الضالع وأعلنت ألوية العمالقة قبل قليل عن تحرير قرية الصليب أولى مناطق مديرية ماوية الحدودية مع منطقة الأزارق بمحافظة الضالع.

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وأشار المركز الإعلامي عن تمكن أولوية العملاقة من إحكام السيطرة على العديد من المواقع والثكنات العسكرية التابعة لماوية كانت تستخدمها المليشيات الحوثية في إطلاق النار باتجاه منزل المواطنين في القرى القريبة منها

ولفت المركز الاعلامي لألوية العمالقة أن هذا التقدم جاء بعد معارك عنيفة مع المليشيات الحوثية مشيرا إلى تمكن قواته من إلحاق خسائر فادحة في صفوف المليشيات وبمساندة قوية من قوات المقاومة الجنوبية وقوات العاصفة