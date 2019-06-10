شكرا لقرائتكم خبر عن هل وصل الربيع العربي ... إعلان حظر التجوال في الدوحة ومظاهرات عارمة ضد أمير قطر .. ومذيعة الجزيرة تنشر ‘‘فيديو صادم‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعادت الإعلامية الشهيرة غادة عويس، نشر مقطع فيديو لقناة إماراتية تقول إن مظاهرات اندلعت في العاصمة القطرية الدوحة ضد النظام الحاكم.

وذكرت سابقا، قناة دبي الإماراتية أن السلطات القطرية أعلنت حظر التجوال في العاصمة ونزلت قيادات عسكرية تركية لقمع الاحتجاجات في الدوحة على حد زعمها.

وجاء نشر هذا الفيديو ردا على مستشار بن زايد بعد اتهامه لقناة الجزيرة بالكذب على بلاده ، ما اندلعت مشادات كلامية بين عويس والمستشار في تويتر.

حيث اندلعت مساجلة بين الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - والإعلامية بقناة الجزيرة غادة عويس.

وبدأت المساجلة بعدما قال "عبدالله" في تغريدة: "90% من أخبار قناة الجزيرة عن الإمارات أخبار كاذبة ومفبركة وملفقة والبقية مثيرة للضحك".

و ردت "غادة عويس" بفيديو من قناة إماراتية يقول إن هناك مظاهرات في قطر ضد النظام الحاكم ما استدعى نزول قوات تركية لقمع الاحتجاجات.

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وعلقت "غادة" قائلة: "يا دكتور شاهد هذا المقطع المفبرك عندكم واضحك.. ثم استغفر ربك على كذبة بلادك ضد قطر وعلى كذبك انت ضد الجزيرة".

وعاد "عبدالله" ليرد قائلا: "كذب قناة الجزيرة يا ست غادة أصبح فاضحا مفضوحًا ولو طلبتم المغفرة صباحا مساء لما غفر لكم ذنوبكم. كُنتُم دائما بوق لخارجية قطر لكن الان اصبحتم آداة توظفكم استخبارات قطر كيفما شاءت. ضاعت المهنية والمصداقية كيف ترضون لأنفسكم هذا المصير القاتم".

و ردت "غادة": "مرة أخرى اذكر لي كذبة واحدة اخترعتها الجزيرة.ثانيا من الذي عليه أن يطلب الغفران؟ أليس ذاك الذي حاصر أخاه وخطط لاجتياح عسكري وقتل المواطنين والمقيمين وقصف صحافيي الجزيرة فقط بدافع الحسد والتنمّر؟لست بوقا لخارجية أحد ولا لاستخبارات احد وتفضّل اثبت اتهامك إن استطعت وغير ذلك عيب عليك".