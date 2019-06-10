المليشيا الحوثية تكثف القصف بمختلف الأسلحة على الجبلية بالحديدة

كثفت مليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران عمليات القصف والاستهداف بمختلف قذائف المدفعية والصواريخ على مواقع تمركز الوية العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وقال مصدر عسكري ميداني في العمالقة أن المليشيات شنت عمليات قصف واستهداف واسعة مستخدمة مختلف أنواع القذائف والأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وافاد المصدر عن قيام مليشيات الحوثي باطلاق صاروخين نوع “لو” على مواقع العمالقة تمركز فيها قوات العمالقة في المنطقة في عملية خرق واضح وصريح للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة ووفقا للمصدر فأن عشرات من قذائف مدفعية الهاون وقذائف RBG سقطت بشكل مكثف على مناطق متفرقة تسيطر عليها قوات الوية العمالقة في الجبلية.

وحسب المصدر فأن قناصة الحوثيين قامت بعمليات إستهداف كبيرة لعدد من مواقع تمركز بها قوات العمالقة والاحياء السكنية والمواطنين الأبرياء المارة في الطرقات العامة والفرعية وتوسعت رقعة العمليات العدائية التي تنفذها مليشيات الحوثي على مواقع تمركز قوات العمالقة في محافظة الحديدة ومنطقة الجبلية.

ولم تصدر عن الأمم المتحدة ومبعوثها أي إدانات الخروقات الحوثي الأمر الذي جعلها تستمر في انتهاكها للهدنة الأممية واتفاق السويد الذي تشرف علية الأمم المتحدة