اصيبت إمرأة مع ثلاثة من أطفالها اليوم جراء قذيفة اطلقتها مليشيا الحوثي على منزلها شمال جنوب تعز. وذكرت مصادر أن المليشيا اطلقت قذيفة صاروخية سقطت في منزل المواطن عبدالواسع احمد عبدالرحمن والذي يقع في حارة الجشاش بوادي القاضي شمال تعز. وأدت القذيفة إلى اصابة ثلاث طفلات وأمهن باصابات مختلفة، وتدمر المنزل بصورة شبه كاملة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة إمرة و3 من أطفالها جراء سقوط قذيفة حوثية على منزلهمها شمال تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.