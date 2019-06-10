ما الأهمية العسكرية لتحرير مديرية باقم في صعدة؟

تحقق قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المدعومة من التحالف العربي، تقدما مستمرا في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وخلال الأيام الماضية تمكنت قوات الشرعية من استعادة السيطرة على عدد من المواقع والمناطق في المديرية، إثر معارك عنيفة سقط خلالها العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

كما تمكنت القوات الشرعية، يوم أمس الأول، من قطع الخط الدولي إلى باقم، والذي كان يزود المليشيا الحوثية بالإمداد والتموين لمواقعهم في المديرية.

وتفصيلا، بدأت وحدات من قوات الجيش، هجوماً واسعاً على ميمنة جبل (العتيمة) وتبة البيضاء، والتباب السود، وتمت السيطرة عليها، وكبدت المليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية.

ووفق مصادر عسكرية، شارك في الهجوم ألوية عسكرية من محور علب منها (قوة النخبة، واللواء العاشر خاصة، واللواء التاسع مشاة، ولواء الحزم، ولواء 63 مشاة).

مديريات أخرى

وبالتوازي مع العملية العسكرية في باقم، خاضت قلوت الشرعية مواجهات عنيفة مع المليشيا الحوثية في مديريتي رازح وكتاف، الحدوديتين مع المملكة العربية السعودية، وفي مديرية الحشوة، القريبة من مناطق محافظة الجوف.

وتمكنت تلك القوات، بعد معارك عنيفة، من استعادة السيطرة على مناطق ومواقع كثيرة.

مناطق استراتيجية

Advertisements

إلى ذلك، أكد مصدر عسكري لـ"الخليج 365" أن المواقع والمناطق التي استعادتها قوات الشرعية في باقم تعد استراتيجية.

وأضاف، أن التقدم في هذه المناطق يسهِّل على قوات الجيش استكمال السيطرة على ما تبقى من المديرية تحت سيطرة المليشيا.

وأوضح أن باقم تعد من المديريات المهمة، بالنسبة إلى المليشيا، لقربها من مديرية "مجز" التي تقع فيها مدينة "ضحيان" أهم معاقل المليشيا التاريخية في المحافظة.

ولفت إلى أن المليشيا دفعت بتعزيزات كبيرة إلى هذه الجبهة، لوقف تقدم قوات الشرعية، إلا أن تلك التعزيزات كانت صيدا سهلا لمقاتلات التحالف التي لعبت دورا فاعلا في الانتصارات الأخيرة، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن فتح جبهات قتال أخرى في ذات المحافظة أربك المليشيا وشتت جهدها العسكري.

تحرير باقم

من جانبه، أكد التحالف العربي، اليوم الإثنين، حزيران 10، 2019 استمرار العمليات العسكرية في المحور الشمالي لصعدة وفي باقي الجبهات.

وقال الناطق باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، إن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحرير كامل مديرية باقم.

وتخوض قوات الجيش مواجهات على خمس جبهات في صعدة منذ أشهر.