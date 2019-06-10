تعزيزات عسكرية ضخمة تصل إلى الضالع لاستمرار طرد المليشيا

أكد الاعلام العسكري التابع للقوات المشتركة بمحافظة الضالع عن دخول وحدات عسكریة جدیدة الى مسرح العملیات العسكریة خلال الأیام القلیلة القادمة .

وذكر المركز الاعلامي لجبھة الضالع ان أربعة ألویة عسكریة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومدعومة لوجستیا من قبل التحالف العربي لدعم الشرعیة في الیمن، وذات تسلیح حدیث ستدخل المعركة وستغیر المعادلة لعسكریة على أرض المیدان .

ویقود ھذه الألویة قادة یملكون خبرات عسكریة واسعة اكتسبوھا في صفوف الجیش الیمني الجنوبي ومن أبرز القیادات العسكریة التي سجلت حضورا مشرفا في حرب الضالع الثانیة ضد ملیشیا الحوثي.

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واورد المركز الاعلامي أسماء الألویة وقیادتھا وھي اللواء ثاني صاعقة بقیادة أبو بكیل الحالمي واللواء الثالث صاعقة بقیادة عبدالعزیز الھدف واللواء الرابع صاعقة بقیادة محمد قاسم الزبیدي واللوا الخامس صاعقة بقیادة یوسف الحكم أبو ماجد.

وكانت جبھة الضالع شھدت الأحد تطورا مھما تمثل فى وصول مقاتلي ووحدات القوات المشتركة الى مدیریة ماویة شرق محافظة تعز، و مواصلة تقدمھا صوب مركز مدیریة ماویة .

وكشف المركز الاعلامي للعمالقة ان ألویة العمالقة بمساندة من قوات العاصفة والمقاومة الجنوبیة طھرت قریة الصلیب اول قرى منطقة باھر التابعة لمدیریة ماویة غرب تورصة بالأزارق بعد معارك ضاریة خسرت فیھا الملیشیات اعدادا كبیرة من عناصرھا .