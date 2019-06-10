قال تحالف دعم الشرعية إن مليشيا الحوثي الإرهابية أطلقت 226 صاروخاً على المملكة. وأضاف، خلال مؤتمر صحافي للمتحدث باسمه العقيد تركي المالكي: بلغ عدد المقذوفات الحوثية على المملكة 71859 مقذوفاً. وأكد التحالف استهداف غرف قيادة واتصالات لمليشيا الحوثي في مديرية حيران. وفي محافظة صعدة، أكد أن العملية العسكرية مستمرة للسيطرة على مديرية باقم.

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كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: المليشيا أطلقت على المملكة 226 صاروخا و 71859 مقذوفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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