مأرب.. توزيع مساعده غذائية لـ 37 الف أسرة نازحة

دشن برنامج الغذاء العالمي بمحافظة مأرب توزيع مساعدة غذائية لـ 37 الف اسرة نازحة وفقيرة، منها 21 الف حالة ستقدم لهم المساعدة لمرة واحدة و 16 الف حالة بصوره شهرية.

ووفق وكالة "سبأ" سيتم توزيعها عبر الشريك المحلي منظمة الاغاثة الاسلامية للمستهدفين في ست مديريات الى جانب مديرية المدينة وهي: الجوبة، حريب، جبل مراد، العبدية،وبدبده.

وخلال التدشين اشاد مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية حسن الشبواني والمدير التنفيذي للجنة الاغاثة بالمحافظة أمين عزيز، بهذه المبادرة من برنامج الغذاء العالمي .. واعربا عن املهما ان تكون بداية لدور فاعل للمنظمة في المحافظة وعمل انساني ارقى.

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ولفت الشبواني وعزيز الى ان النازحين والمهجرين الذين استقبلتهم المحافظة بمئات الالاف وهذا التدخل المحدود لمنظمة الغذاء العالمي المستأثرة بنصيب الاسد من المساعدات العالمية لتغطية خطة الاستجابة الانسانية باليمن، لا يرتقى الى مكانة وقدرات المنظمة ودورها الانساني وقدراتها.

واعربا عن املهما ان تعيد المنظمة النظر في حجم المساعدة المقدمة للنازحين والمحتاجين على ضوء البيانات الحقيقية للنازحين والمحتاجين، الى جانب استمرار تقديم المساعدة للحالات الـ21 الف التي سيتم الصرف لها حاليا لمرة واحدة فقط.

بدورهما اشار عضو مكتب الاغاثة الاسلامية بالمحافظة بشير مهتم الى ان هذه المساعدات ستقدم على مرحلتين، الاولى في مديرية المدينة للحالات المستفيدة المؤقتة لمرة واحدة وبعدها لبقية المستفيدين في المديريات الست المستهدفة.