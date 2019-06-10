نقطة أمنية في لحج تلقي القبض على شحنات مهربة

ألقت نقطة أمنية في منطقة العند بمحافظة لحج القبض على شحنات مهربة تحتوي على دراجات نارية.

وقالت مصادر أن التحقيقات الاولية مع المسؤولين عن الشاحنات، اكدت ان المواد المهربة تتبع تاجر كبير تتحفظ عن اسمه .

وعرض التاجر مبالغ مالية كبيرة مقابل الافراج عن الشحنات ،الامر الذي قوبل بالرفض من قبل قيادات المحور، وطالبت قيادة التاجر باستخراج اوامر صريحة من قبل سلطة محافظة لحج وقيادة المنطقة الرابعة.

وبائت مساع المهرب بائت بالفشل بعد رفض قيادة السلطة بلحج والمنطقة العسكرية الرابعة اوامر للإفراج عن الحمولة.

وكانت من المفترض مرور الشاحنات المحملة بهذه الدراجات النارية الى العاصمة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي مروراً بخط يافع ،بناءً على تصريح اصدرته الوية الدعم والاسناد في محافظة عدن.