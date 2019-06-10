مقاتلات التحالف تدمر آليات لمليشيا الحوثي شرق صعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الإثنين، حزيران 10، 2019 عدة غارات جوية على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وبحسب مصادر رسمية، استهدف المقاتلات الحربية، تجمعات للمليشيا الحوثية فوق سلسلة مرتفعات جبال العاديات الواقعة على تخوم مركز مديرية كتاف.

ولفتت إلى أن الغارات الجوية أسفرت عن مصرع عدد من عناصر المليشيا، وتدمير آليات قتالية تابعة لها، و سلاح عيار (23).

وتشهد جبهتا كتاف وباقم مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمتمردين الحوثيين.