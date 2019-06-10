التحالف يطالب الأمم المتحدة بتفسير حول تقديمها سيارات للانقلابيين

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن مليشيا الحوثي مستمرة بزرع الألغام في مضيق باب المندب.

وذكر التحالف، اليوم، أن المليشيا زرعت عشرات الآلاف من الألغام في الداخل المدني إضافة إلى ألغام بحرية تشبه ألغام إيران.

وتابع التحالف، في ذات السياق: نحتاج تفسيراً من الأمم المتحدة حول تقديمها سيارات للانقلابيين.

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وقدمت الأمم المتحدة لمليشيا الحوثي أكثر من 20 سيارة دفع رباعي تحت عنوان "جهود نزع الألغام".

وشوهدت السيارة التي قدمتها الأمم المتحدة تشارك في العرض العسكري لمليشيا الحوثيين في الحديدة.