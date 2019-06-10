طاقم مستشفى الجمهوري بعدن يبادرون تصفية مياة الأمطار

بادر طاقم مستشفى الجمهوري بعدن اليوم بتصفية مياة الامطار في مبنى المستشفى والعيادات التابعة لها.

وتسببت مياه الأمطار بعرقلة العمل، وهدفت الحملة لمعاودة العمل في العيادات ومعاينة المرضى الذين هم بحاجة للكشف من قبل الأطباء الأخصائيين المناوبين فيها.

وقال الدكتور أحمد سالم الجرباء رئيس مجلس إدارة هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي عدن: إن العيادات الخارجية التخصصية تعتبر اللبنة الأولى للمستشفى، فهي التي تستقبل المرضى لمعاينتهم وتشخيصهم، ثم تحويلهم إلى الأقسام المتخصصة، حيث تستقبل يومياً ما يقارب 400 حالة في شتى التخصصات المتواجدة.

وأضاف أن هذه الروح التي تحلى بها عمال وموظفو العيادات الخارجية تدل على أنهم يريدوا تقديم يد العون والمساعدة لمن يحتاجها من المواطنين وتقديم الرعاية الطبية المناسبة رغم الصعوبات والتحديات التي تعصف بالبلاد.

وشكر الجرباء جميع من ساهم في إنجاز العمل وتصفية العيادات لتستقبل المرضى، وحيا الروح التي تجلت من خلال المبادرة والعمل الذي قاموا به.