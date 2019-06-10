قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن قوات الجيش نفذت عمليات عسكرية للسيطرة على العديد من المناطق.
وأكد أن الجيش ينفّذ العديد من العمليات العسكرية مدعوماً من قوات التحالف العربي.
وأشار التحالف إلى أن الحوثيين خسروا 342 موقعاً خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت مراكز اتصالات عسكرية حوثية في صعدة.
وكان التحالف أكد نزع عشرات الآلاف من الألغام التي زرعتها المليشيا.
وأوضح أن الألغام الحوثية البحرية شبيهة بالألغام الإيرانية من نوع صدى.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يكشف عن عدد المواقع التي خسرها الحوثيون أخيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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