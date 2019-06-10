شاهد.. سيول جارفة في مدينة إب تغرق شوارع المدينة

تشهد مدينة إب اليوم الاثنين أمطار غزيرة في عموم مناطق المدينة مصحوبه بسيول جارفة. وقال سكان إن الامطار الغزيرة هطلت على عموم المدينة فيما تشهد شوارع المدينة سيول جارفة اعاقت حركة السير ومرور السيارات. وعلى الرغم من الامطار الكثيفة في المدينة الا أن الاضرار البشرية واتلاف الممتلكات اقل ضررا نتيجة لطبيعة المدينة الجبلية الذي لا يتستقر الامطار بين المنازل ولكن سرعان ما تسير باتجاه الوديان والمنخفظات.

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