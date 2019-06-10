تحالف دعم الشرعية: نزع 72 ألف لغم زرعها الحوثيون في الداخل المدني

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، حزيران 10، 2019، أنه تم نزع 72 ألف لغم زرعها الحوثيون في الداخل المدني.

وزرعت المليشيا ما يزيد على مليون لغم منذ بداية الحرب في اليمن.

وفي سياق آخر، قال التحالف، إنه مستمر بتحييد خطر الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية الحوثية.

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ولفت التحالف إلى أن مليشيا الحوثي مستمرة في تهديد الملاحة الدولية.

وأضاف أن الحوثيين ينتهكون القوانين الدولية والإنسانية باستخدام المرافق المدنية للتمويه.

وقال إن الانتهاكات الحوثية لـاتفاق ستوكهولم في الحديدة بلغت 5083 انتهاكا.