حصري.. مواطن بتعز يغلق مقر مديرية المظفر ويطالب السلطة بدفع 50 مليون

يواصل مواطن إغلاق مبنى مديرية المظفر بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، ومنع الموظفين الحكوميين من دخول المبنى لليوم الثاني علي التوالي. وقال مصدر محلي لمراسل "الخليج 365"، إن المهندس محمد طاهر الحمادي قام بإغلاق عمارته في حي المسبح التي استأجرتها السلطة المحلية في تعز مقراً مؤقتاً لمديرية المظفر. ووفقاً للمصدر، قام مالك العمارة محمد الحمادي بإغلاق العمارة بسبب عدم دفع السلطة المحلية إيجارات المبنى منذ خمسة أعوام، وتبلغ خمسين مليون ريال بواقع 840 ألف ريال شهرياً. وكانت السلطة المحلية استأجرت عدداً من المباني السكنية الخاصة، واتخذتها مقرات مؤقتة للسلطة المحلية بفعل سيطرة الجماعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان على المنشآت الحكومية ورفضهم الخروج منها.

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