الخروقات الحوثية تتصاعد على مواقع العمالقة بمناطق متفرقة بالحديدة

تصاعدت وتيرة الخروقات والإنتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الموالية لايران من عملياتها العسكرية مستهدفة مواقع تابعة لقوات ألوية العمالقة والقوات المشتركة في مناطق متفرقة بالحديدة، غرب اليمن. ووفق متابعة "الخليج 365"، تعرضت مواقع العمالقة والقوات المشتركة شرق مدينة الدريهمي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة ، من بينها قذائف مدفعية الهاون الثقيلة وفي مدينة الصالح استهدفت المليشيات الحوثي مواقع تواجد قوات العمالقة والقوات المشتركة شرق مدينة الصالح. إستخدمت فيها مختلف الأسلحة المتوسطة ومنها سلاح 14.5 وسلاح الدشكا والبيكا. يذكر أن هذا التصعيد الحوثي في مدينتي الدريهمي والصالح يتزامن مع تصعيد مماثل تقوم به المليشيات في مختلف المحاور في محافظة الحديدة ، في ظل سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة يقابلها التزام تام ببنود الهدنة من قبل ألوية العمالقة والقوات المشتركة.

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