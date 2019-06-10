سياسي يكشف عن السبب الحقيقي وراء استقالة اليماني

كشف السياسي عبدالله اسماعيل عن السبب الرئيس وراء استقالة وزير الخارجية خالد اليماني من منصبه حيث اتعبر أن ذلك بسبب شعوره بأنھ السبب في تجاوز المبعوث الأممي مارتن غریفیث، للشرعیة أخیرا.
وأوضح إسماعیل أن الوزیر الیمني، كان یتحدث عن السلام بعیداً عن المرجعیات الیمنیة، وخارج إطارھا المعروف لدى الجمیع.
وذكر السیاسي الیمني إلى اتھامات للیماني بأنھ لم یستوعب طبیعة المعركة مع الحوثیین، وبأنھ سبب غیاب وزارة الخارجیة بشكل أو آخر عن أحداث الحدیدة الأخیرة، وصمتھ على سلوك المبعوث الأممي رغم الحملة الشعبیة ضد الأخیر التي ساندھا مجلس النواب.
وأكد عبد الله إسماعیل أن خالد الیماني شعر بالحرج أمام الحكومة والشعب الیمني، واختار الاستقالة، وقال: ”نتوقع اختیار شخصیة جدیدة قادرة على إدارة الملف الدبلوماسي بشكل أكبر وأكثر عمقاً“.
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