سقطرى.. المحافظ يزور اللواء الاول مشاه بحري

زار محافظ سقطرى رمزي محروس ووكيل المحافظة رائد الجريبي اليوم قيادة اللواء الاول مشاه بحري والوحدات والكتائب العسكرية التابعة له لتهنئتهم بعيد الفطر.
وبحسب وكالة "سبأ"، نوه بمستوى تماسك وترابط اللواء ووحدات العسكرية واستعدادها الدائم للدفاع عن الارخبيل .. داعيا اللواء وقيادته الى الاستمرار في هذا التفاهم والانضباط للحفاظ على قوة وصلابة اللواء.
وكان قائم بأعمال اللواء الاول مشاه بحري العقيد ركن ناصر قيس قد رحب بزيارة المحافظة محروس للواء مؤكدا خلالها ان اللواء في مستمر في تنفيذ واجباته الوطنية على اكمل وجه.
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