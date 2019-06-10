صعدة: الجيش يشن عملية نوعية على تحصينات الحوثيين في رازح

شنت وحدات من الجيش عملية نوعية على تحصينات مليشيا الحوثي في رازح بمحافظة صعدة. وقال قائد اللواء السادس العمید صالح المجیدیان كتیبة التدخل السریع شنت عملیة نوعیة وخاطفة داھمت تحصینات لمیلیشیا الحوثي في مدیریة رازح.. و أسفرت عن قتل وجرح العشرات وتكبیدھا خسائر في الارواح والعتاد وفرار من تبقى منھا. ویوصل الجیش الوطني عملیاتھ العسكریة مسنوداً مقاتلات ومدفعیة قوات التحالف العربي لأستعادة محافظة صعدة من ایدي ملیشیا الانقلاب.

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